Sardegna: Festival e Cultura tra Arte e Impegno Sociale

Il fine settimana offre una ricca varietà di eventi culturali e musicali in diverse località. A Sassari, il festival “Fino a leggermi matto” inizia il 3 ottobre al Padiglione Tavolara con un dialogo tra Donato Zoppo e Maurizio Pretta, incentrato su “Eroi nel vento” dei Litfiba, seguito da Giacomo Pisano e Maurizio Pratelli. Nella stessa serata, Alessandro Carta renderà omaggio a Stefano Benni.

Ad Alghero, il quartetto Escarteen Sisters si esibirà al Poco Loco, mentre a Porto Torres l’evento “Radici di Sardegna” include dibattiti sulla militarizzazione e una presentazione di libri con omaggi musicali a Maria Carta. Il “Discovery Sardinia Festival Weekender” all’Abetone Music Bar propone serate di musica disco e Italo Disco, con ospiti di rilievo come Zonzo e Carlo Simula.

Il 4 ottobre a Sassari viene inaugurata la mostra “Sguardi Contemporanei” alla Pinacoteca Nazionale, mettendo in luce artisti giapponesi e argentini. Non mancano spettacoli teatrali, come “El Festín De Los Cuerpos” al Teatro Astra e “Alla deriva” al Teatro S’Arza. A Ozieri, saranno presentati testi di poesia sarda, mentre a Porto Ferro il BlueSunset Festival prevede un concerto musicale innovativo.

Nei giorni successivi, ci saranno eventi che spaziano dalla musica antica alle letture di poesia della tradizione sarda, fino ai concerti di Roberto Tola a Sassari, che culmineranno il 14 ottobre con il festival “Nessun Dorma”. Questo fine settimana promette un mix affascinante di arte, musica e cultura, coinvolgendo la comunità in un ricco scambio di idee e passioni.