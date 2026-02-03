Sardegna e cinema: storie di divi e divine

Il cinema ha il potere magico di immergerci in vite diverse e di farci sognare ad occhi aperti. È questo il mondo evocato da “La Sardegna di Divi e Divine”, l’ultimo libro di Attilio Gatto pubblicato da Gia Editrice.

Giornalista e cinefilo con origini sarde, Gatto deve la sua passione al giornalista Giuseppe Podda, suo zio. L’autore ricorda come, a metà del secolo scorso in Sardegna, andava al cinema con lo zio. Si posizionavano nelle ultime file del cinema Olympia, a Cagliari, e commentavano il film a voce alta, per la protesta del pubblico, in una sorta di critica in diretta.

Da quei ricordi nasce quest’opera, un mosaico di racconti, interviste e aneddoti che dipingono un viaggio nel tempo. Il libro raccoglie i ritratti di grandi star del cinema italiano e internazionale, accomunati dal loro legame con la Sardegna. Si parte dal “cinema verità” di Nanni Loy, profondamente legato alla sua terra, per proseguire con una galleria di volti come Monica Vitti, Michelangelo Antonioni, Totò, Luchino Visconti, Mariangela Melato, Franca Valeri e Vittorio De Sica.

Non mancano le storie di star hollywoodiane come James Dean e Anna Maria Pierangeli, o gli intrecci amorosi come quello tra Mina e Corrado Pani. Sebbene il focus sia sardo, il libro accenna anche al Friuli, citando figure come l’attrice Carla Gravina e la fotografa Tina Modotti.

L’opera di Gatto offre così uno spaccato del patrimonio cinematografico, ma anche un riflesso dei cambiamenti sociali: dall’esperienza collettiva delle sale affollate di un tempo, allo schermo solitario di oggi.