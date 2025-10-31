Sardegna e Barcellona: viaggi low cost da non perdere

Volotea lancia una promozione autunnale imperdibile, con 200mila posti disponibili a partire da 19 euro per voli dall’Italia verso affascinanti destinazioni europee. L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 1 novembre, per voli fino al 31 gennaio del prossimo anno. Gli iscritti al programma MegaVolotea possono approfittare di tariffe ancora più basse, a partire da 9 euro a tratta, ideale per un viaggio last minute durante le festività o un weekend fuori stagione.

Volando da Venezia a Olbia a 19 euro, è possibile scoprire una Sardegna ricca di cultura e storia, anche nei mesi invernali. Olbia offre l’opportunità di visitare borghi storici, siti archeologici e gustare tradizioni locali. Passeggiando nel centro, si possono ammirare la Basilica di San Simplicio e il Museo Archeologico, che custodisce preziose testimonianze dell’antica civiltà nuragica e romana. Durante l’inverno, l’isola si anima con eventi culturali e gastronomici, offrendo un’esperienza più autentica e lontana dalle folle estive.

Un’altra opzione è il volo da Verona a Barcellona, con tariffe a partire da 21 euro per il volo di andata. Questa città è un vero centro di attrazione turistica, nota per il suo clima mite, la gastronomia e il patrimonio artistico. Barcellona offre icone come la Sagrada Família e il Parc Güell, insieme a mercati vivaci e una movimentata vita notturna.

Infine, volando da Roma Fiumicino a Strasburgo a 29 euro, si può vivere l’atmosfera natalizia di una delle città più affascinanti d’Europa. Strasburgo è famosa per il suo mercatino di Natale, tra le più celebri del continente, con circa 300 casette in legno e un grande abete decorato. Inoltre, il suo centro storico, patrimonio UNESCO, offre attrazioni come la Cattedrale di Notre-Dame e il pittoresco quartiere della Petite France.

