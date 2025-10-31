20.3 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Viaggi

Sardegna e Barcellona: viaggi low cost da non perdere

Da stranotizie
Sardegna e Barcellona: viaggi low cost da non perdere

Volotea lancia una promozione autunnale imperdibile, con 200mila posti disponibili a partire da 19 euro per voli dall’Italia verso affascinanti destinazioni europee. L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 1 novembre, per voli fino al 31 gennaio del prossimo anno. Gli iscritti al programma MegaVolotea possono approfittare di tariffe ancora più basse, a partire da 9 euro a tratta, ideale per un viaggio last minute durante le festività o un weekend fuori stagione.

Volando da Venezia a Olbia a 19 euro, è possibile scoprire una Sardegna ricca di cultura e storia, anche nei mesi invernali. Olbia offre l’opportunità di visitare borghi storici, siti archeologici e gustare tradizioni locali. Passeggiando nel centro, si possono ammirare la Basilica di San Simplicio e il Museo Archeologico, che custodisce preziose testimonianze dell’antica civiltà nuragica e romana. Durante l’inverno, l’isola si anima con eventi culturali e gastronomici, offrendo un’esperienza più autentica e lontana dalle folle estive.

Un’altra opzione è il volo da Verona a Barcellona, con tariffe a partire da 21 euro per il volo di andata. Questa città è un vero centro di attrazione turistica, nota per il suo clima mite, la gastronomia e il patrimonio artistico. Barcellona offre icone come la Sagrada Família e il Parc Güell, insieme a mercati vivaci e una movimentata vita notturna.

Infine, volando da Roma Fiumicino a Strasburgo a 29 euro, si può vivere l’atmosfera natalizia di una delle città più affascinanti d’Europa. Strasburgo è famosa per il suo mercatino di Natale, tra le più celebri del continente, con circa 300 casette in legno e un grande abete decorato. Inoltre, il suo centro storico, patrimonio UNESCO, offre attrazioni come la Cattedrale di Notre-Dame e il pittoresco quartiere della Petite France.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Gli Imperdibili Piatti di Zucca della Cucina Ligure
Articolo successivo
Proroga Piano Faunistico in Abruzzo: Le Critiche delle Associazioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.