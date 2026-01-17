Sardegna digitale, nomina in Assinter Italia

L’amministratore unico di Sardegna IT, Mauro Ponzè, è stato eletto componente del Consiglio direttivo di Assinter Italia, l’associazione nazionale che riunisce le aziende di Regioni e Province autonome, enti locali ed enti pubblici che operano nel settore ICT per la pubblica amministrazione secondo il modello “in house providing”. La nomina di Ponzè rafforza il ruolo di Sardegna IT all’interno dell’Associazione nazionale, confermandone la funzione strategica a supporto dei processi di innovazione e trasformazione digitale del sistema pubblico regionale.

Secondo Ponzè, il valore aggiunto della partecipazione in Assinter risiede anche nel potenziale derivante dalla cooperazione infrastrutturale, come la condivisione di asset strategici come i data center regionali, che può generare economie di scala, ottimizzazione degli investimenti e un innalzamento complessivo dei livelli di affidabilità e sicurezza dei servizi digitali pubblici. Inoltre, il confronto costante con le altre realtà in house ICT rappresenta un’importante opportunità di crescita per Sardegna IT, permettendo di valorizzare le best practice sviluppate in altri contesti regionali e accelerare i processi di maturazione organizzativa e tecnologica della società.

La Regione ha accolto con soddisfazione la nomina di Ponzè nel Consiglio direttivo di Assinter, confermando il proprio impegno a promuovere modelli di cooperazione interregionale fondati sulla condivisione delle competenze, sull’integrazione delle infrastrutture e su una visione comune della trasformazione digitale quale fattore abilitante per l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi pubblici. Il Consiglio direttivo di Assinter è composto da Pier Paolo Greco, Paolo Ghezzi, Lorenzo Gubian, Luca Perozzi, Mauro Ponzè e Francesco Castanò.