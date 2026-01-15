Sardegna a rischio senza Ryanair

La Fipe Confcommercio Sud Sardegna esprime una forte preoccupazione per il rischio di un ridimensionamento o disimpegno di Ryanair dagli aeroporti sardi, che avrebbe gravi conseguenze per l’economia turistica e commerciale del Sud Sardegna. Il confronto tra la compagnia aerea e la Regione Sardegna è bloccato sulle addizionali comunali sui biglietti aerei, che rendono i collegamenti meno competitivi rispetto ad altre destinazioni.

Ryanair ha già affrontato questo tema in altri territori, come la Spagna, dove la mancata riduzione dei costi ha portato a tagli di rotte e passeggeri. La compagnia rappresenta circa il 62% dei collegamenti complessivi in Sardegna, quindi la perdita anche parziale di Ryanair significherebbe meno arrivi, meno presenze e un impatto diretto su bar, ristoranti e pubblici esercizi.

La proposta regionale di intervenire sulle addizionali solo per la stagione invernale potrebbe essere insufficiente per garantire stabilità e continuità dei collegamenti. La Fipe chiede una scelta politica chiara e coraggiosa che tenga conto della condizione di insularità e del peso strategico della connettività aerea per lo sviluppo economico del territorio.

La Fipe chiede alla Regione un confronto immediato e trasparente con tutti gli attori economici e sociali, affinché le eventuali misure fiscali siano accompagnate da garanzie concrete sulle rotte, sulle frequenze e sull’impatto reale in termini di passeggeri. Se Ryanair riducesse la sua presenza in Sardegna, a perdere non sarebbero solo gli aeroporti, ma centinaia di bar, ristoranti e pubblici esercizi del Sud Sardegna che vivono grazie ai flussi turistici. Ogni volo in meno significa meno clienti, meno lavoro e meno occupazione. La Fipe ribadisce la necessità di politiche che sostengano davvero il turismo e l’economia locale, evitando soluzioni parziali che rischiano di non scongiurare la perdita di collegamenti e di aggravare ulteriormente le difficoltà di un comparto già sotto pressione.