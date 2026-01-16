Sardegna a rischio senza Ryanair

La FIPE Confcommercio Sud Sardegna esprime forte preoccupazione per il rischio concreto di un ridimensionamento o di un progressivo disimpegno di Ryanair dagli aeroporti sardi. Ciò avrebbe conseguenze gravissime non solo sul sistema dei trasporti, ma sull’intera economia turistica e commerciale del Sud Sardegna.

A pochi mesi dall’avvio della stagione estiva, il confronto tra la compagnia aerea e la Regione Sardegna appare ancora bloccato sul nodo delle addizionali comunali che gravano sui biglietti aerei, rendendo i collegamenti da e per l’Isola meno competitivi rispetto ad altre destinazioni. Ryanair ha già affrontato con decisione questo tema in altri territori, come la Spagna, dove la mancata riduzione dei costi ha portato a tagli drastici di rotte e passeggeri.

Per il Sud Sardegna, la perdita anche parziale di Ryanair significherebbe meno arrivi, meno presenze e un impatto diretto e immediato su bar, ristoranti, pubblici esercizi e sull’intera filiera dell’accoglienza. Un calo dei flussi turistici si tradurrebbe inevitabilmente in meno lavoro, meno occupazione stagionale e minori incassi per migliaia di imprese già messe a dura prova dall’aumento dei costi energetici, delle materie prime e dall’inflazione.

La proposta regionale di intervenire sulle addizionali solo per la stagione invernale rischia di essere insufficiente per garantire stabilità e continuità dei collegamenti, soprattutto in vista dell’estate, periodo fondamentale per l’economia del Sud Sardegna. La FIPE chiede alla Regione un confronto immediato e trasparente con tutti gli attori economici e sociali, affinché le eventuali misure fiscali siano accompagnate da garanzie concrete sulle rotte, sulle frequenze e sull’impatto reale in termini di passeggeri.

Se Ryanair riducesse la sua presenza in Sardegna, a perdere non sarebbero solo gli aeroporti, ma centinaia di bar, ristoranti e pubblici esercizi del Sud Sardegna che vivono grazie ai flussi turistici. Ogni volo in meno significherebbe meno clienti, meno lavoro e meno occupazione. La FIPE chiede alla Regione una decisione rapida e strutturale, poiché la connettività non è un privilegio, ma una condizione essenziale per la sopravvivenza delle imprese e per il futuro del territorio.