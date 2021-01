Saranno presto vaccinati i 4.700 frontalieri liguri che lavorano nel Principato di Monaco. Questione di settimane, un paio di mesi al più tardi. La conferma arriva da Stephane Valeri, presidente del consiglio monegasco: “Il vaccino è l’unica soluzione che abbiamo per contrastare la pandemìa e risolvere questa drammatica situazione sociale ed economica”, spiega il capo del governo, già ministro della Salute e degli Affari Sociali. Nella monarchia retta da Alberto II le cose si vanno alla svelta. Molto alla svelta. Prima i 37.000 residenti, e infatti dall’inizio dell’anno le somministrazioni vanno avanti a ritmo spedito presso la sala Leo Ferré di Fontvieille, già utilizzata per tamponi e sierologici.

Nel frattempo da alcuni giorni si sta attrezzando il Grimaldi Forum, suggestivo centro congressi in riva al mare, dove saranno vaccinati – sempre su base volontaria – altri monegaschi e i 59.000 lavoratori francesi ed italiani che quotidianamente raggiungono il Principato. “Sarebbe ingiusto e imprudente non immunizzare anche loro: è una questione di solidarietà, ma anche di semplice buonsenso”, ribadisce Valeri. Che giura: “Mi vaccinerò pure io, appena sarà possibile”.

In programma una campagna di grande sensibilizzazione. L’obiettivo è che all’inizio della primavera sia vaccinato almeno il 70% delle persone. Molto dipenderà dalle procedure di acquisto dei prossimi vaccini, ma da queste parti sembrano più che fiduciosi: nella settimana di Natale, tanto per dare un termine di paragone, mentre l’Italia era riuscita a procurarsi 14.000 dosi Pfizer, nel piccolo Principato erano a quota 5.000 (sembra abbiano opzionato anche il Moderna): hanno cominciato a somministrarlo alle categorie più a rischio come medici ed infermieri, e agli anziani. In questi giorni siamo già arrivati alla fascia over 65.

Roberto Parodi, rappresentante del frontalieri, ha voluto ringraziare personalmente Stephane Valeri: “Per noi è una bellissima notizia, la maggior parte dei lavoratori liguri l’ha accolta con grande entusiasmo. Naturalmente è possibile anche che in futuro qualcuno si rifiuti di fare il vaccino, ma parliamo di una piccola minoranza”. Quanto ci vorrà? “Credo non più di un paio di mesi”.

Attualmente nell’Asl imperiese si viaggia ad una media di 400 vaccini giornalieri, ne sono stati fatti oltre cinquemila. “Nel Principato sono molto efficienti, anche con i tamponi sono andati alla svelta: dipenderà dalle forniture, ma intanto è già da diversi giorni che stanno preparando gli spazi nel Grimaldi Forum. Buon segno”. Una buona parte dei 4.700 frontalieri lavora nell’edilizia, un settore che a Monaco – nonostante la crisi e la pandemìa, o forse proprio per questo – ha continuato a crescere nell’ultimo anno.

Tanti sono anche gli impiegati presso banche e società. Chi si occupa di turismo per il momento è rimasto in Italia, ma dal marzo scorso riceve una retribuzione – il Cttr (acronimo che sta per Chomage Total Temporaire Renforcé), una sorta di cassa integrazione – pari all’80% dello stipendio normale.

Nel frattempo, anche la Francia ha deciso di imporre il tampone a chi entra nel suo territorio, e questo naturalmente vale non solo per i visitatori stranieri ma pure per i connazionali di ritorno: potrebbe essere un’altra brutta notizia per i commercianti della provincia di Imperia, già provati dalla crisi legata alla pandemìa. Le misure verranno sicuramente applicate per chi viaggia in aereo o nave, resta da capire che tipo di controlli saranno invece previsti lungo le strade di collegamento.

“Non vogliamo chiudere le frontiere, ma stiamo valutando di rafforzare le misure di controllo”, ha precisato Clement Baune, sottosegretario francese agli affari europei. Oggi, che a Ventimiglia è giorno di mercato – un tradizionale appuntamento che in altri tempi era affollato da migliaia e miglia di transalpini -, si potrebbero vedere i primi effetti: quanti francesi sceglieranno di varcare comunque il confine per fare acquisti, col rischio poi di finire in quarantena al ritorno a casa? Dalla nuova disposizione sono esentati i 4.700 frontalieri liguri, ma il rischio è quello di trovasi intrappolati in code chilometriche alla frontiera.