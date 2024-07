“Sarai sempre nel mio cuore” gravissimo lutto per Federica Pellegrini: le lacrime sui social

Questo è un momento davvero molto triste per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La donna è stata colpita da un lutto che l’ha lasciata senza parole e che sicuramente farà sentire nel suo cuore la mancanza di questa persona.

Lutto per Federica Pellegrini: la notizia la lascia senza parole

La bravissima nuotatrice Federica Pellegrini è stata colpita da un bruttissimo lutto, un dolore che molto spesso non risulta facile da descrivere. A comunicare a tutti i suoi fan questa terribile notizia proprio la campionessa di nuoto, la quale ha deciso di condividere il tutto su Instagram.

Le parole da lei utilizzate hanno colto nel segno e sono riuscite a far trasparire il grande amore che la stessa provava nei confronti di questa persona scomparsa. Un amico che l’ha accompagnata nelle fasi più delicate della sua vita e che sicuramente l’ha vista crescere.

Quando Federica ha preso la notizia della morte di questa persona non ha potu Non esprimere un suo personalissimo messaggio di cordoglio. Ovviamente i suoi fan hanno subito capito la sofferenza della campionessa motivo per cui le hanno lasciato moltissimi like e molti commenti Carini.

Ad andarsene un caro amico: di chi si tratta?

Federica Pellegrini ha deciso di pubblicare su Instagram un messaggio per ricordare la persona che purtroppo è venuta a mancare in maniera inaspettata. È difficile da accettare Giò. Sei e sarai sempre nel mio cuore. Mi hai vista bimba, adolescente in guerra con il mondo, donna e poi quasi mamma e il tuo gelato mi ha sempre guarito l’anima, ma forse non era il gelato. Eri tu! Roma non sarà più la stessa senza di te. Rip.

A morire il gelataio dei Parioli di Roma Giovanni Barchetti, uomo con il quale Federica ha condiviso moltissimi momenti di tutta la sua vita. Il gelataio era davvero molto conosciuto a Roma, motivo per cui tantissime altre persone appartenenti al mondo dello spettacolo hanno porto le loro condoglianze.

Lo ricordiamo, inoltre, quando decise di inviare il suo gelato a Papa Benedetto XVIII e ad altre celebrità per le quali provava un grande senso di ammirazione. L’uomo originario di Ascoli aveva ormai 83 anni e prima di dedicarsi al mondo del gelato era un meccanico. Un uomo dal cuore buono che molto spesso non chiedeva nemmeno di essere pagato in quanto era lui ad offrire il suo gelato ai bambini.