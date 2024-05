Sarai per sempre nel mio cuore..

Qualche ora fa Vanessa Incontrada ha condiviso un post su Instagram nel quale ha dichiarato di aver subito un’importantissima perdita. La donna è stata quindi colpita da un forte lutto che la porterà a soffrire moltissimo.

Ecco chi è venuto a mancare.

Pesante lutto colpisce Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è una bravissima attrice e conduttrice televisiva che siamo soliti vedere con il sorriso e la battuta sempre pronta. La donna però, sta vivendo un momento piuttosto triste e negativo. Questo è sicuramente peggiorato nelle ultime ore, in quanto l’attrice ha postato su Instagram un post nel quale si evince tutta la sua malinconia.

La bravissima presentatrice è stata infatti colpita da un lutto che l’ha segnata tantissimo. Tutto questo, molto probabilmente, le procurerà una grande sofferenza nei giorni a venire. Poche parole ma molto sentite quelle che accompagnano l’immagine pubblicata dall’Incontrada sui social.

Un addio che però sa di arrivederci, in quanto la donna crede fermamente in una nuova occasione di ritrovo. Tutti hanno chiesto chi fosse la persona che è venuta a mancare ed è proprio a questa domanda che Vanessa ha deciso di dare una risposta.

Il ricordo dell’amico scomparso

In base alle parole pronunciate dalla donna è molto facile evincere come a mancare sia stato un caro amico della stessa. Si tratta di una persona che in vita è stata davvero molto vicina all’attrice e che l’ha accompagnata anche nei momenti più bui della sua esistenza. Sei e sarai sempre nel mio cuore, amico mio grande. Riposa in pace, ti voglio un bene infinito.

Queste sono state le parole che Vanessa ha deciso di spendere in ricordo del suo amico del quale non è stato detto nome, cognome o professione. Siamo però sicuri che il legame che la univa a lui non cesserà di esistere e che il ricordo dello stesso sarà sempre presente nella sua vita.