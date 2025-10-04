Sarah Toscano svela il look da diva per il suo album Met Gala

Sarah Toscano ha lanciato il suo primo album, intitolato “Met Gala”, e per l’occasione si è mostrata come una vera diva di Hollywood.

Il 3 ottobre, la cantante ha celebrato questo importante traguardo, dopo la sua vittoria ad “Amici” e la partecipazione al “Festival di Sanremo”. L’album, che presenta dieci brani, include successi come “Amarcord” e “Semplicemente” (feat. Mida), colonna sonora della serie Netflix “Riv4li”. Per il lancio, Sarah ha deciso di abbandonare l’immagine di ex allieva di “Amici” e ha optato per un look glamour e sofisticato sul tappeto rosso.

Per la copertina del suo album, ha indossato un meraviglioso abito lungo da sera decorato con paillettes nude, caratterizzato da maniche lunghe, una gonna a sirena e uno strascico. A completare il suo look, ha aggiunto un boa di piume in tonalità coordinate, esaltando ulteriormente la sua femminilità ed eleganza. Circondata da fotografi, Sarah Toscano ha incantato tutti con la sua nuova immagine, dimostrando di essere una vera star.