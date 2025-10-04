20.4 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Gossip

Sarah Toscano svela il look da diva per il suo album Met Gala

Da StraNotizie
Sarah Toscano svela il look da diva per il suo album Met Gala

Sarah Toscano ha lanciato il suo primo album, intitolato “Met Gala”, e per l’occasione si è mostrata come una vera diva di Hollywood.

Il 3 ottobre, la cantante ha celebrato questo importante traguardo, dopo la sua vittoria ad “Amici” e la partecipazione al “Festival di Sanremo”. L’album, che presenta dieci brani, include successi come “Amarcord” e “Semplicemente” (feat. Mida), colonna sonora della serie Netflix “Riv4li”. Per il lancio, Sarah ha deciso di abbandonare l’immagine di ex allieva di “Amici” e ha optato per un look glamour e sofisticato sul tappeto rosso.

Per la copertina del suo album, ha indossato un meraviglioso abito lungo da sera decorato con paillettes nude, caratterizzato da maniche lunghe, una gonna a sirena e uno strascico. A completare il suo look, ha aggiunto un boa di piume in tonalità coordinate, esaltando ulteriormente la sua femminilità ed eleganza. Circondata da fotografi, Sarah Toscano ha incantato tutti con la sua nuova immagine, dimostrando di essere una vera star.

Articolo precedente
Corteo a Roma per Gaza e Palestina, partecipazione massiccia
Articolo successivo
Scontri a Città del Messico: Commemorazione 1968 in Tensione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.