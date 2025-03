Sarah Toscano riaccende le voci su Berrettini: le sue dichiarazioni

Reduce dall’esperienza a Sanremo, Sarah Toscano ha rilasciato un’intervista in cui ha chiarito il suo rapporto con Matteo Berrettini e altri dettagli della sua carriera. La diciannovenne cantante, con un’impronta fresca e giovanile, ha presentato il brano “Amarcord” al Festival di Sanremo 2025, guadagnando attenzione nonostante un diciassettesimo posto nella classifica finale. Oltre alla sua musica, il gossip riguardante un presunto flirt con il tennista Berrettini ha catturato l’attenzione del pubblico. Durante l’intervista a RDS Next, Toscano ha svelato l’origine di queste voci: una dichiarazione d’amore fatta da lei durante il festival, a cui Berrettini ha risposto che non la conosceva. Seguendo questo scambio, entrambi si sono iniziati a seguire su Instagram, ma Sarah ha precisato che tra loro non c’è stata alcuna relazione romantica. Ha affermato: “Io fidanzata? Ma magari! Ma non esageriamo, sarebbe bello, ma la nostra conversazione è rimasta lì”.

Inoltre, ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, sottolineando che la conduttrice ha ascoltato il suo brano e le ha dato consigli preziosi prima della sua performance a Sanremo. Le ha detto di godersi il palcoscenico senza farsi sopraffare dall’ansia, incoraggiandola a vivere questo momento unico con entusiasmo e serenità. Toscano ha confermato di tenere molto alle opinioni di De Filippi, a cui ha mostrato anche i suoi outfit scelti per il festival.