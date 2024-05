Sarah Toscano, l’inaspettata risposta sul Festival di Sanremo

Sarah Toscano, fresca di vittoria ad Amici di Maria De Filippi, aveva confessato alla stampa di avere due sogni nel cassetto: un featuring con Ultimo “lo stimo tantissimo, è uno dei miei artisti preferiti” e una partecipazione al Festival di Sanremo “sarebbe un grandissimo onore, mi piacerebbe tanto“. Oggi però, fra le pagine di FanPage, ha un attimo ridimensionato il sogno dell’Ariston specificando che non necessariamente vuole partecipare alla prossima edizione.

“Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.

Sarah Toscano giustamente vuole presentarsi alla commissione artistica sanremese più preparata e con la canzone giusta, ma spesso è giusto battere il ferro finché è caldo. Nell’ultimo decennio tutti i vincitori canterini di Amici hanno partecipato al Festival di Sanremo (The Kolors, Sergio Sylvestre, Irama, Alberto Urso e Gaia), tranne uno (Luigi Strangis) che effettivamente…che fine ha fatto?

Come confessato a FanPage, Sarah Toscano prima di Amici non aveva mai preso lezioni di canto. (“Mi sono iscritta ai casting di Amici ed è stato un caso essere presa. Prima che succedesse però, avevo pensato di prendere lezioni di canto ma quando è arrivata l’opportunità di Amici non potevo rifiutarla. Adesso, dopo l’esperienza, continuerò sicuramente a studiare, anche perché sono cosciente quanto mi abbiano aiutato gli otto mesi lì dentro“). A TvBlog ha infatti confessato che i soldi del montepremi vinto “Li investirò nella musica, tra lezioni, vocal coach e strumenti“.

Sarah Toscano, il pensiero su Angelina Mango

“È una ragazza incredibile, ha fatto un percorso ad Amici per cui non le si può dire niente, e la stessa cosa vale per Sanremo e l’Eurovision: ogni singolo che ha fatto uscire era meglio del precedente. La stimo tantissimo e la trovo un’artista completa, che ha fatto un percorso di crescita in un tempo brevissimo. C’era chi, sui social, ci ha paragonato un po’, ma non riesco a vedermi come lei. Siamo due ragazze diverse, molto giovani, ma capisco che sia possibile avere dei punti di somiglianza”.