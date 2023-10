Sarah Toscano in crisi, Lorella Cuccarini: “Avevi gli occhi terrorizzati”

Sarah Toscano nel corso dell’ultimo pomeridiano di Amici è arrivata ultima nella classifica di canto stilata da Irama e allo stesso tempo Anna Pettinelli ha fatto il suo nome come papabile alunna a rischio eliminazione e questo l’ha mandata in crisi. Al termine della registrazione è corsa nei camerini e si è messa a piangere fra le braccia di Nicholas Borgogni.

Dopo la puntata Sarah reagisce così alla possibilità di essere messa in sfida contro Alice #Amici23 pic.twitter.com/9USi1b9DfJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 2, 2023

Anna Pettinelli ha fatto il suo di nome e quello di Mida: uno di loro due andrà in sfida con la cantante Alice che è agguerritissima per prendere il banco.

“Cosa succede ora? Mi metteranno in sfida con Alice. Andrò io in sfida, non Mida. Come faccio a non buttarmi giù, mi hanno tolto la maglia e mi manderanno in sfida. Questo è un ostacolo ma proprio nel corso della prima puntata mi doveva capitare?”.

La sua professoressa Lorella Cuccarini l’ha così voluta incontrare.

“Come va? Ho visto che eri molto emozionata. Ti ho visto che avevi gli occhi terrorizzati e capisco cosa significa salire sul palco con la paura. Devi stare tranquilla perché situazioni di questo tipo capitano anche ai migliori. Non entrare nel buco nero. Hai 17 anni, sei molto piccola, qua ad Amici devi crescere in fretta perché l’emotività può farti un brutto scherzo. Hai tante carte da giocare, credi in te stessa. Io non ho intenzione di mandarti via, se dovesse arrivare la sfida la faremo”.

Sarah Toscano si è così tranquillizzata: “Sono convinta di non aver dato il 100% durante la prova, dovevo fare di più. Ne sono cosciente“. A farle una carezza anche il già citato Nicholas Borgogni [ALLERTA SHIP] che le ha detto: “Lo so che è difficile stare up, ma non devi buttarti giù“.

Sarah Toscano riuscirà a restare up o – in caso di sfida – Alice potrebbe avere la meglio?