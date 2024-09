SARAH: “Tacchi tra le dita” è il suo nuovo singolo

Sarah, il cui vero nome è Sarah Toscano, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “Tacchi (fra le dita)”, presentandolo in anteprima durante la prima puntata di Amici, il programma che l’ha vista trionfare nell’ultima edizione. In questo contesto, ha cantato il brano nella scuola di Amici, che rappresenta il punto di partenza della sua carriera. Il singolo, prodotto da ITACA (Merk & Kremont), sarà disponibile dal 4 ottobre.

Il brano “Tacchi (fra le dita)” esplora le emozioni contrastanti che si possono vivere in un rapporto intenso, mettendo in evidenza la fusion tra vibes pop dance e la voce ipnotica e sensuale della giovane artista. Sarah dimostra così il suo crescente talento e la capacità di evolversi artisticamente, riuscendo a rappresentare in modo autentico il mood di una generazione e le esperienze comuni delle sue coetanee.

Nata nel 2006 a Vigevano, Sarah si è fatta notare nel 2022 partecipando ad Area Sanremo, dove ha conquistato la Targa Vittorio De Scalzi. Nel settembre 2023, entra nella scuola di Amici, dove ottiene la maglia d’oro per il serale. Durante il programma, ha pubblicato vari brani che l’hanno resa una delle concorrenti più amate, come “Touché”, che ha raggiunto quasi 2,9 milioni di stream su Spotify, e “Viole e Violini”, che ne conta oltre 1,6 milioni. Il suo brano “Mappamondo”, presentato il 24 gennaio, ha superato i 2,3 milioni di stream, mentre “Sexy Magica”, uscito il 30 aprile, ha visto la collaborazione con Raffaele Esposito e Giampiero Gentile.

Post vittoria ad Amici 23, Sarah ha intrapreso un Instore Tour in tutta Italia, partecipando a festival per incontrare i fan. Il 26 luglio ha pubblicato “Roulette”, e ora si prepara a lanciare “Tacchi (fra le dita)”, che sarà disponibile a partire dal 4 ottobre. Sarah continua a crescere e a farsi strada nel mondo della musica, trasformando le sue esperienze personali in canzoni che parlano a molte persone.