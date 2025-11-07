Sarah Schwab in tour a Parigi: concerti imperdibili in Francia

Sarah Schwab, cantante e imitatrice, si è fatta conoscere sui social network per le sue straordinarie imitazioni delle più belle voci della canzone francese. Attualmente è in tournée in tutta la Francia, con concerti in programma a Parigi e nell’Île-de-France.

Sarah ha guadagnato popolarità su TikTok, dove le sue incredibili interpretazioni vocali hanno attirato milioni di seguaci. Il suo tour, intitolato “Du rêve à la réalité” (Dal sogno alla realtà), propone un mix di umorismo, emozione e performance vocale, combinando concerti e One Woman Show. I suoi spettacoli includono le sue composizioni originali e le rivisitazioni di famose cover, mescolando varietà, pop e cabaret moderno.

Nata nel 1995 a Strasburgo, Sarah cresce in un contesto musicale variegato, influenzata sia dalla canzone francese che dagli standard internazionali. Dopo aver studiato teatro e canto, inizia a condividere video sui social dove unisce canto e imitazione, dimostrando la sua capacità di interpretare in pochi secondi artisti come Édith Piaf, Céline Dion e Angèle.

Dal 2020, la sua notorietà su TikTok decolla, con video divertenti e tecnicamente notevoli che diventano virali. Uno dei suoi lavori, in cui fonde le voci di diverse cantanti in un’unica canzone, supera il milione di visualizzazioni. Questa visibilità le consente di apparire in trasmissioni televisive, come “La France a un Incroyable Talent”, e di registrare i suoi primi brani.

I prossimi concerti di Sarah Schwab a Parigi e nell’Île-de-France includono: Folies Bergère il 14, 15 e 16 novembre, La Garenne-Colombes il 16 dicembre, Melun il 16 gennaio, Wissous il 20 febbraio, Sucy-en-Brie il 14 marzo, Epinay-sous-Sénart il 14 aprile, Arnouville il 16 aprile e Chatou il 12 maggio.

