Sarah Paulson è irriconoscibile sul set della mini-serie Impeachment: American Crime Story che tratterà il caso Bill Clinton e Monica Lewinsky.

L’attrice veste infatti i panni di Linda Tripp, l’ex funzionaria del governo americano che incastrò il tradimento di Bill Clinton con la stagista Monica Lewinsky.

“Sarah (Paulson), particularly, really had been dedicated to that role and she wanted to do it naturally and she gained weight to play Linda Tripp. And then, you know, you put the wig on her and it’s sort of an amazing thing she’s doing physically.”

