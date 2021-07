Sarah Nile è tornata a parlare del suo rapporto con Veronica Ciardi sottolineando come “il 60% dei suoi follower sa e conosce la verità”, mentre il 30% è “confuso” ed il restante 10% “lasciamo perdere”.

“Prima di tutto, volevo ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che in tanti anni e ancora oggi continuate a dimostrarmi. Siete in tanti… tantissimi e nei limiti del ragionevole e del possibile sto cercando di rispondere a tutti o vostri messaggi. Anche in direct mi avete inondato di messaggi. Leggo con piacere che il 60% di voi “sa”, conosce la verità e questo mi rincuora. Poi c’è un 30% confuso e il 10% lasciamo perdere… la madre degli stupidi è sempre incinta”.

L’ex gieffina di Alessia Marcuzzi ha alluso ma non è stata granché chiara a parole. Anche ieri ha “giustificato” il suo mancato invito al matrimonio per “mancanza di apertura mentale” delle famiglie degli sposi, rispetto alla sua che ha accolto a braccia aperte Veronica Ciardi.

“Perché non sono stata invitata? Perché non tutti purtroppo hanno l’intelligenza e l’apertura di mentale che ha la mia famiglia ed io”.

A distanza di oltre un decennio forse meriteremmo tutti un po’ più di chiarezza, anche se il loro rapporto – nato sotto le telecamere – ha fatto già sognare milioni di italiani.

Sarah Nile e Veronica Ciardi, quando i settimanali parlavano del loro “amore”

Chi, Gossip, Visto, Top, Oggi.. Per un periodo post Grande Fratello le due ex gieffine hanno conquistato le copertine di molti settimanali rosa con titoli come “L’amore alla luce del sole”. “Adesso andiamo a vivere insieme”. “Finalmente libere di realizzare quel sogno”. Poi, piano piano, sono sparite. Le due tuttavia non avrebbero mai perso i contatti fra loro fino a quando Veronica non si è fidanzata col calciatore Bernardeschi. Da lì i primi screzi, le prime lontananze, fino alla rottura definitiva decisa dalla Nile.