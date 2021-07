Sarah Nile ha deciso di chiudere per sempre la sua amicizia con Veronica Ciardi nata nella casa della decima edizione del Grande Fratello. Un’amicizia che fu definita dalle due “un amore” con tanto di baci saffici e dichiarazioni più o meno palesi. Insomma, prima delle Rosmello c’erano loro e dettero vita, inconsapevolmente, a quello che fu chiamato semplicemente “il sogno”.

Le due infine furono messe al televoto una contro l’altra per volere di Mauro Marin (che vinse quell’edizione), ma nonostante quello l’amicizia fra le due è continuata anche fuori, fra alti e bassi. Fino ad oggi. Quando – in occasione del mancato invito al matrimonio – Sarah Nile ha deciso di chiudere per sempre con Veronica Ciardi.

Sarah Nile, ecco perché ha chiuso con Veronica Ciardi

Oggi, infatti, Veronica Ciardi si è sposata col compagno e padre di sua figlia, Federico Bernardeschi.

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi nn partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata ritengo sia giusto spendere due parole. Soprattuto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere e a voler capire”.

Sarah Nile ha poi continuato:

“In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro metto un punto e mi fermo qui”.

L’ex gieffina ha poi pubblicato il messaggio d’addio all’ex amica.