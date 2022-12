Sarah Michelle Gellar critica il set di Buffy: “Donne l’una contro l’altra, clima tossico”

Negli ultimi due anni molti artisti che hanno lavorato con Joss Whedon l’hanno accusato di comportamenti abusanti e di essere stato crudele sul set. La prima a rompere il silenzio è stata Charisma Carpenter di Buffy e a ruota molti altri attori del celebre telefilm, da Michelle Trachtenberg, Amber Benson, Eliza Dushku e J. August Richards, a Anthony Head. Ad inizio 2021 anche Sarah Michelle Gellar ha detto la sua, ma in maniera telegrafica: “Nonostante per me sia un onore vedere il mio nome associato a quello di Buffy Summers non voglio che sia per sempre associato a Joss Whedon. Attualmente sono impegnata a provvedere alla mia famiglia e a sopravvivere a una pandemia, quindi per ora non farò altre dichiarazioni in merito“. A distanza di un anno e mezzo però la protagonista di Cruel Intention e Buffy è tornata a parlare del regista e del clima tossico che si respirava sul set della serie.

Sarah Michelle Gellar: “Donne messe l’una contro l’altra”.

L’attrice americana durante l’evento ‘Power of Storytelling: Producers Roundtable di The Wrap’ ha ricordato gli anni passati a girare nella finta Sunnydale. A quanto pare le protagoniste dello show venivano messe l’una contro l’altra ‘per controllarle meglio’.

“Per così tanto tempo sono stata su un set che penso fosse conosciuto per essere estremamente tossico e dominato dagli uomini e quindi si è radicata così tanto nella mia mente l’idea che tutti i set fossero così, e che le donne fossero messe una contro l’altra come accadeva da noi. Il punto è che se noi donne di Buffy fossimo diventate amiche allora saremmo diventate troppo potenti, quindi dovevano tenerci sotto controllo. Ora che ho l’opportunità di lavorare con molte più donne e uomini che supportano le donne, ho potuto capire quanto sia facile come esperienza. Sfortunatamente, ci troviamo ancora in un periodo storico in cui devono esserci delle donne a guidare questi set per poter essere ascoltate”.

