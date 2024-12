Sarah Michelle Gellar apre al ritorno di Buffy: “Ho cambiato idea”

Per anni, Sarah Michelle Gellar ha negato la possibilità di tornare nel ruolo di Buffy in una nuova stagione della serie. Gellar ha descritto Buffy come una metafora degli orrori del liceo, sottolineando che i mostri rappresentavano queste esperienze. Ha dichiarato che la storia era unica e non sapeva cosa si potesse raccontare oggi, affermando di non sentirsi adatta a riprendere quel lavoro a causa della sua stanchezza e irritabilità. Ha persino suggerito Zendaya come una possibile nuova cacciatrice.

Tuttavia, durante una apparizione al The Drew Barrymore Show, Gellar ha rivelato di aver cambiato idea riguardo a un ritorno in Buffy. Guardando serie come “And Just Like That” e “Dexter: Original Sin”, ha reso noto che queste esperienze l’hanno fatta riflettere sulle potenzialità di un possibile ritorno di Buffy. Ha ammesso che, nonostante avesse sempre pensato che la storia si fosse conclusa in modo perfetto, ora vede che esistono modi per riavviare storie in un contesto nuovo e rilevante.

Gellar ha enfatizzato l’importanza di avere eroi nel mondo attuale, affermando che c’è bisogno di queste figure più che mai. Ha quindi iniziato a considerare l’idea di un nuovo progetto legato a Buffy, esprimendo che ci potrebbero essere molte opportunità per esplorare l’universo della serie.

Buffy è stata una serie profondamente amata e, sebbene l’ultimo episodio sia andato in onda 21 anni fa, la figura della cacciatrice continua a catturare l’interesse di nuove generazioni. Gellar ha espresso speranza nel poter vedere nuove avventure di Buffy al di fuori di Sunnydale, rinnovando così l’interesse per una delle serie cult degli anni ’90.

In conclusione, Sarah Michelle Gellar ha dimostrato di essere aperta a un possibile reboot di Buffy the Vampire Slayer, sottolineando come la storia potrebbe rivelarsi ancora attuale e significativa. In un contesto moderno, la sua riflessione porta a considerare le infinite possibilità che un ritorno della serie potrebbe offrire, insieme al desiderio di revivere l’eroismo di Buffy in un’epoca che ne ha un grande bisogno.