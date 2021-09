Sarah Harding, componente delle Girls Aloud, è morta a soli 39 anni dopo aver combattuto per circa un anno contro un tumore al seno, che aveva scoperto per caso 12 mesi fa.

So devastating. Rest peacefully Sarah Harding, a star I grew up singing along to ♥️ pic.twitter.com/4xX8XdXGVR

Ad annunciarne la prematura scomparsa è stata sua madre Marie pubblicando una foto della figlia sul profilo Instagram ufficiale. «È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente morta».

«Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah contro il cancro – ha proseguito la mamma – e che ha combattuto così fortemente dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. È andata via pacificamente stamattina. Vorrei ringraziare tutti per il gentile supporto nell’ultimo anno. Ha significato molto per Sarah e le ha dato grande forza e conforto sapere che era amata. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia, era una stella splendente e spero che sia ricordata».