Sarah, Fedez la segue su Instagram ma lei non sarebbe interessata a un appuntamento

Sarah Toscano è la fresca vincitrice di Amici di Maria De Filippi e Fedez l’ha iniziata a seguire su Instagram. Nonostante questo, però, lei non sarebbe interessata a un eventuale date romantico. Ospite di Michele Caporosso a Say Waaad su Radio Deejay, la cantante ha risposto a una domanda diretta sul collega.

Quando il conduttore le ha chiesto se uscirebbe con un collega di “34 anni, molto tatuato e che sta per divorziare”, Sarah Toscano ha immediatamente frenato: “Ah, è ancora sposato? No, ragazzi non si può fare“. E quando ha scoperto il nome del papabile pretendente ha aggiunto: “Però mi segue Fedez, che cucciolo!“. Insomma, cute but thank u next.

Sarah Toscano: “Erano molti anni che Amici non veniva vinto da due donne”

“Sono soddisfatta di tutto quello che ho fatto, penso di essermelo meritato” – le parole di Sarah Toscano a Coming Soon – “Nessuno mi ha regalato niente. Non vedo l’ora di scoprire cosa succederà dopo. Sono felice del mio EP perché mostra tanti aspetti della mia persona e spero di pubblicare nuovi album per far conoscere a tutti altre parti di me che non sono ancora uscite fuori. Non mi aspettavo assolutamente tutto questo affetto, sono emozionata e grata. Ero preoccupata che nessuno venisse agli instore, era tutta un’incognita. Ho conosciuto delle persone meravigliose”.

E ancora:

“Sono stata molto contenta per vari motivi: che al televoto eravamo tutte e due molto vicine e che quindi non ci sia stata una vittoria clamorosa e che sia stata una finale tutta al femminile. Non si vedeva da tanti anni. Sono contenta che due donne abbiano vinto il programma. Io voglio molto bene a Mari, sono molto legata a lei. Siamo entrate insieme minorenni e siamo uscite maggiorenni e vincitrici. Sono felice di aver vissuto il percorso dall’inizio alla fine con lei. Io di certo non mi aspettavo di vincere, per me era già tanto essere arrivata in finale. Ho fatto un bel percorso, me lo dico da sola, sono contenta di tutto ciò che ho fatto e che le persone se ne siano rese conto, ma è stato tutto inaspettato”.

Ieri è uscito anche il video di Sarah, eccovelo: