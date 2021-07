Era marzo del 2010 quando Sarah Nile e Veronica Ciardi, archiviata da poco l’esperienza al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, conquistarono le copertine di innumerevoli settimanali rosa. “L’amore alla luce del sole”. “Adesso andiamo a vivere insieme”. “Finalmente libere di realizzare quel sogno”, solo alcuni dei titoli.

In un’intervista rilasciata al settimanale Top e datata marzo 2010, Sarah e Veronica hanno così descritto il loro rapporto:

“Non è affatto una relazione omosessuale. Non ne ha i contorni né le caratteristiche fisiche. Io e Veronica ci vogliamo bene, andremo a vivere insieme come abbiamo detto fin da subito. Punto e basta” ha esordito Sarah. “Non siamo lesbiche“, la conferma di Veronica, “Anche se è vero che, fino a questo momento, non avevo mai provato un trasporto anche fisico per un’amica. Ora è successo“.

Sarah Nile: “Io e Veronica tanti baci e tanta intesta ma non siamo fidanzate”

“Tra me e Veronica c’è una grande intesa e tanti baci. Stop! Diamo un freno alle fantasie esagerate che ci vogliono l’una sull’altra. Ho dichiarato di voler restare un anno senza uomini, è vero. Un anno senza uomini però non significa un anno con le donne. Significa che ci sono momenti nella vita destinati a fare il punto della situazione (…) Con un’amica al fianco è tutto più semplice e non si rischia di cadere nell’isolamento”.

Sempre Sarah Nile ha poi concluso: