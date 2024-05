Sarah e Holden stanno insieme? Lei risponde ai rumor

Sarah Toscano è reduce dalla vittoria ad Amici e fra in-store e appuntamenti sta vivendo un periodo molto pregno di impegni. In questi giorni ha rilasciato anche un’intervista per Cosmopolitan dove ha risposto a una domanda su Holden.

I due cantanti, nell’ultimo periodo, si sono molto avvicinati e i fan hanno sperato che potesse esserci qualcosa di romantico sotto, ma stando a quanto dichiarato da lei ci sarebbe solo una bella amicizia.

“Holden? È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell’ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene”.