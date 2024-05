Sarah e Holden pronti a uscire allo scoperto come coppia? Dediche e like

Se fuori dalla scuola di Amici Kumo e Martina hanno fatto capire di essere più che amici, in casetta potrebbe esserci un altro flirt in corso, ma in questo caso ancora nascosto (più o meno). Ormai da mesi i fan del talent hanno notato un certo feeling tra Sarah Toscano e Holden, ai più attenti non sono sfuggiti sguardi, provocazioni e battutine, sono in tanti infatti a credere che tra i due cantanti ci sia della chimica artistica. Negli ultimi giorni la Toscano e il collega sembrano più vicini del solito e chi dall’inizio ha creduto in questa ship, adesso sostiene che ci siano le prove per parlare di ‘coppia’.



Sarah e Holden stanno davvero insieme?

Prima della semifinale, durante il gioco della ‘Tavola della verità’ è stato chiesto a Holden di elencare i pregi dei suoi compagni e da casa molti hanno notato che l’unica per la quale ha speso qualche parola in più è stata proprio la cantante di Sexy Amore Magica: “Dustin ottimo ballerino e brava persona, dire un difetto è difficile. Di Petit mi piace che prende la vita con leggerenza, mi piace il suo carattere. Marisol ottima persona e ballerina, difetti non li dico. Mida ammiro la tua determinazione. Saretta ti ammiro tanto, per l’età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio? La persona e l’evoluzione che hai avuto all’interno di questo programma sia personale che artistica e questo vale tantissimo“.

Inoltre in uno degli ultimi daytime Luca Zanforlin ha chiesto a Holden che cosa ‘vorrebbe avere di Sarah’, il ragazzo – in evidente imbarazzo – si è messo a ridere e ha fatto l’occhiolino. Anche questo dettaglio non è passato inosservato ai fan…

“Cosa vorresti avere di Sarah?” LA FACCIA DI HOLDEN. SONO ESPLOSA 🤣 #amici23 — fra ミ☆🌶🦋 (@yescallmenonna) May 14, 2024

Come se non bastasse gli investigatori dei social hanno scovato diversi like dei fratelli dei due cantanti a post sulla loro presunta “amicizia speciale”. Se non altro possiamo dire che nel caso fosse amore, le famiglie hanno già approvato.

Jacopo che mette like a due video sulla coppia non coppia

JACO TU SEI IL NOSTRO CAPO SHIP #Amici23 #sarah #holden — chia con l’accento;) (@voidbliyte) May 15, 2024