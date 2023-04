Sarah Borghi Collant Donna 20 Denari, Calze Donna in Lycra con Tassello in Seta e Cucitura Piatta, Made in Italy

Descrizione prodotto

Qualità italiana

Con una tradizione familiare che da più di 40 anni è simbolo prestigioso del made in Italy, Sarah Borghi significa storia, competenza, cura nella scelta delle materie prime, raffinatezza, ricerca ed evoluzione. Queste le basi dell’eccellenza che Sarah Borghi ha saputo tradurre in moda.

Dream 20: il collant velato dal massimo comfort e vestibilità

Resistenti ed eleganti, i collant velati 20 denari della linea Dream sono perfetti per ogni occasione, dall’evento più formale all’uso quotidiano. La fibra LYCRA dona un’elevata aderenza ed elasticità, garantendo stile e traspirabilità.

I nostri punti di forza

Aderenza perfetta

I collant Sarah Borghi garantiscono massimo comfort e vestibilità, adattandosi alle forme di ogni donna. Sono traspiranti, grazie all’igienico tassellino in seta, e le cuciture piatte li rendono invisibili anche sotto ai vestiti più aderenti.

Cinturino Comfort

Il cinturino comfort dei collant Sarah Borghi non segna il punto vita ed è invisibile sotto ai vestiti, garantendo comodità ed eleganza.

Realizzati in LYCRA

La qualità delle calze Sarah Borghi sta non solo nello stile, ma anche nelle performance garantite delle innovazioni tecnologiche più all’avanguardia del marchio LYCRA, la fibra che grazie alle sue straordinarie proprietà elastiche ha rivoluzionato i guardaroba contemporanei in termini di aderenza e libertà di movimento.

Tassello

seta seta cotone cotone

Denari

20 40 40 20

Corpino contenitivo

x x

✓

x

Fantasia

x x x Pois

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22.4 x 16.6 x 0.8 cm; 70 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 gennaio 2021

ASIN ‏ : ‎ B08S71LPTJ

Numero modello articolo ‏ : ‎ Dream 20

Categoria ‏ : ‎ Donna

Per scegliere la taglia corretta riferirsi alla tabella taglie pubblicata nelle immagini

Lycra

Sarah Borghi collant donna velato in Lycra 20 den, tuttonudo, piacevole da indossare perché da un tocco di eleganza alle vostre gambe senza essere visibile ed è perfetto per chi desidera un look delicato. Con il tassello in seta igienico e confortevole e la punta nuda con rinforzo per garantire resistenza senza rinunciare all’eleganza. Il collant adatto per tutti i giorni, comodo e resistente, in tante varianti colore per valorizzare la tonalità della tua pelle. MADE IN ITALY

I collant sono un vero e proprio must have del guardaroba invernale, ma ammettiamolo: a volte possono farci impazzire. Non c’è niente di peggio che indossare un paio di collant che stringono o si arrotolano in vita. Ecco perché è fondamentale scegliere collant di qualità che siano comodi, belli e resistenti.

Con una tradizione familiare che da più di 40 anni è simbolo prestigioso del Made in Italy, Sarah Borghi significa storia, competenza, cura nella scelta delle materie prime, ricerca ed evoluzione. Queste le basi dell’eccellenza che Sarah Borghi ha saputo tradurre in moda. Dal 1976 Sarah Borghi interpreta in ogni collezione le ultime tendenze moda coniugando qualità, innovazione stile Made in Italy.

Composizione materiale: 84% poliammide 16% elastan

15,00€