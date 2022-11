Sarah Altobello dichiara la sua cotta per un ragazzo del GF Vip

Giovedì sera nella casa del GF Vip è entrata anche Sarah Altobello, che da subito ha dichiarato di essere affascinata da Attilio Romita. Nemmeno il tempo di capire dov’era che la sosia di Melania Trump ha già rivolto altrove le sue attenzioni. Ieri sera la 34enne ha rivelato a Micol Incorvaia di avere una sorta di cotta per un coinquilino più giovane di lei.

“Sì c’è uno che mi interessa. Lui è più piccolo di me. No! Non sono tutti più piccoli di me, non ho detto la mia età amore. Però io dei messaggi li ho lanciati. Cioè un po’ secondo me potrebbe aver capito. Però io non posso fare tutto. Non so se ha proprio recepito a dire la verità. Io lo guardo in un determinato modo, però magari lo capisco solo io che ne so. Siccome nella vita io me la canto, me la suono e va sempre in questa maniera. E non è che però voglio sbilanciarmi. Qui non mi accorgo se dall’altra parte c’è una risposta. Secondo me fuori è più facile, un telefono, i messaggi queste cose e vedi tutto.

No amo, io non sto vedendo. Il fatto è che non voglio fare il buco nell’acqua capiscimi. Prima di buttarmi voglio avere un riscontro. Ho paura che non capisca perché io faccio battute con tutti e li prendo in giro. Lo faccio anche con questa persona, con lui in modo particolare. Però sento come delle vibes strane e belle, delle vibrazioni e delle onde. Ci sta però che sia una cosa solo da parte mia e che mi sto dicendo io. Perché sai che quando sei a contatto con delle persone scatta la selezione naturale. La tua mentre screma e si adatta. Magari fuori io lui nemmeno l’avrei calcolato. Io non me l’aspettavo proprio di prendermi qui dentro. Per niente, non credevo che mi sarebbe successo. Diciamo che è stata una cosa arrivata a sorpresa”.