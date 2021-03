“Se ci fosse solo il lotto incriminato io mi farei comunque vaccinare”. Il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, è uno dei piemontesi che è stato vaccinato con il lotto ABV2856 di AstraZeneca, ritirato precauzionalmente dall’Aifa. Come lui altre migliaia di piemontesi e tanti dipendenti dell’ateneo, tra cui serpeggia una certa preoccupazione per le possibili conseguenze: “Mi è capitato quel lotto come è capitato a tanti altri, alcuni colleghi mi hanno chiamato per capire cosa fare, ma voglio rassicurare tutti – dice Saracco – Al Poli e in tutto il Piemonte finora non si sono segnalati casi di reazioni avverse legate a quel siero. Nel nostro ateneo la campagna sta dando i suoi frutti: stiamo raggiungendo il 50 per cento del personale coperto con la prima dose”.

Professor Saracco, lei ha avuto qualche problema dopo la vaccinazione?

“L’ho fatta venerdì scorso e ho avuto un po’ di febbre il giorno dopo l’iniezione, ma una cosa molto leggera che già la domenica era svanita. Lo stesso vale per altri colleghi, mentre molti non hanno avuto proprio nulla. Sul lotto che è stato sospeso vorrei sottolineare che leggendo la dimensione a livello europeo si parla di 30 casi di problemi di coagulazione, la cui correlazione non è nemmeno provata, su 5 milioni di persone vaccinate con quei lotti. Penso sia doveroso fare le verifiche, sia chiaro, anche per rispetto delle persone che sono morte, ma non mi sembra ci siano ragioni scientifiche per creare allarme”.

Come ha capito che il suo vaccino era di quel lotto?

“Sul certificato che viene consegnato dopo la vaccinazione è indicato il codice del lotto che ti viene somministrato. Quando si è sparsa la notizia della sospensione qualcuno ha chiamato per avere notizie, proprio dopo aver controllato il certificato”.

Lei però difende la campagna vaccinale?

“Ovvio. Ho colleghi che sono stati e sono ancora in ospedale per il Covid-19. Dobbiamo dire chiaro che la campagna vaccinale è essenziale. Ripeto: anche se avessi solo quel lotto a disposizione lo farei subito comunque. Detto questo capisco la preoccupazione e la necessità di verificare scientificamente se ci sia una correlazione tra quel lotto e le morti, ma bisogna avere fiducia nella scienza”.

Ci sono resistenze a vaccinarsi al Politecnico?

“Precisiamo che non è un vaccinazione obbligatoria, ma finora non ho registrato particolari contrarietà. Come uomo di scienza ho fatto un appello al vaccino: non è rivolto solo alla comunità del Politecnico, ma a tutta la cittadinanza e lo ribadisco. Nell’ateneo c’è stata una risposta importante e stiamo andando avanti a un ottimo ritmo, tanto che abbiamo raggiunto il 50 per cento di persone vaccinate. Per questo c’è grande soddisfazione e speriamo si possa passare anche agli studenti”.

Pensa vadano vaccinati anche gli studenti?

“C’è un piano vaccinale nazionale che individua le priorità, ma completata l’immunizzazione del personale con la seconda dose tra fine aprile e maggio per le università il prossimo tema sarà la vaccinazione degli studenti. So che non si può dare priorità a questa categoria, ma sarebbe importante riuscire a farlo a tutti, anche a quelli che arrivano da altri Paesi o altre Regioni, prima dell’inizio del prossimo anno accademico. Anche per questo quando ci sarà abbondanza di vaccini come atenei piemontesi ci siamo proposti alla Regione per diventare centri vaccinali ed evitare che si creino colli di bottiglia che rallentano la campagna”.