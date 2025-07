Sarabanda torna su Canale 5: il quiz musicale riaccende il gioco

Il mondo della musica si prepara a un gradito ritorno sulla televisione italiana. A partire da lunedì 21 luglio alle 18.45, il popolare quiz musicale “Sarabanda” riapre i battenti su Canale 5, con la storica conduzione di Enrico Papi.

Questa nuova edizione, prodotta da Banijay Italia, si presenta con un leggero rinnovamento visivo, pur mantenendo l’essenza che l’ha reso un cult nel panorama televisivo. Ogni puntata vedrà sfidarsi cinque concorrenti non famosi che metteranno alla prova le proprie conoscenze musicali attraverso diversi giochi coinvolgenti.

Il format prevede il ritorno di prove classiche come le “Playlist”, dove i partecipanti devono indovinare il titolo di una canzone iconica prima degli avversari, e il “Pentagramma”, centrato sulle frasi più celebri della musica italiana. Non mancherà l’“Asta Musicale”, una sfida per coloro che amano rischiare, chiedendo di indovinare il brano partendo da una sola nota e un indovinello. Tra le prove più attese spicca anche il “7×30”, in cui i concorrenti devono identificare sette brani in soli trenta secondi.

Il programma sarà ambientato in uno studio completamente ristrutturato, caratterizzato da un’atmosfera vivace e interattiva, pensata per garantire ritmo e intrattenimento. Con questo ritorno, Canale 5 punta a coinvolgere un pubblico ampio, offrendo una combinazione di musica, gioco e divertimento, pronta a far cantare gli appassionati in tutta Italia.