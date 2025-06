Sarabanda Celebrity: Torna il Quiz Musicale Stasera!

Stasera, domenica 8 giugno, Italia1 trasmette la terza puntata di «Sarabanda Celebrity», il quiz musicale condotto da Enrico Papi. Questo programma, prodotto da Banijay Italia, presenta una nuova versione che mescola tradizione e innovazione, con celebrità divise in squadre pronte a partecipare a diverse sfide musicali.

In aggiunta, si svolgerà anche la seconda serata di Tim Summer Hits 2025, che vedrà sul palco artisti del calibro di Luchè, Olly, Tananai e Patty Pravo. In questa occasione, verranno presentati ospiti e scalette per la perfetta serata estiva.

