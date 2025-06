Sarabanda Celebrity: Terza Puntata con i VIP Stasera!

Il game show estivo Sarabanda Celebrity, condotto da Enrico Papi, ritorna stasera con la terza puntata. Il format prevede uno scontro tra due squadre di celebri VIP, femmine contro maschi, con l’obiettivo di accumulare punti per affrontare il finale 7×30. In totale, sono previste otto puntate, trasmesse settimanalmente ogni domenica in prima serata.

L’appuntamento di oggi, 22 giugno, è fissato alle 21:20 su Italia 1 e anche in streaming su Mediaset Infinity. La nuova edizione di Sarabanda Celebrity è una versione aggiornata dello show originale, che ha visto un totale di ben 1757 puntate dal 1997, anno in cui Papi ne è diventato il conduttore.

La prima puntata, andata in onda il 25 maggio, ha registrato picchi di ascolto di 1 milione e 600.000 spettatori, con il 13% di share, specialmente tra il pubblico giovane nella fascia 15-34 anni. Il gioco si sviluppa attraverso vari round, in cui otto celebrity si sfidano in giochi musicali e quiz, come "Cantante misterioso", "Frontman", e "Canzone sbagliata", con l’intento di accumulare jolly per il 7×30 finale.

Le celebri ospiti stasera includono Paola Iezzi, Nina Zilli, Asia Argento e Giusy Ferreri nella squadra femminile, mentre i maschi sono rappresentati da Sal Da Vinci, Rosa Chemical, Filippo Bisciglia e Guillermo Mariotto.

