Sara Wahedi: tecnologia e speranza per l’Afghanistan

Sara Wahedi ha solo quattro anni quando è costretta a fuggire dall’Afghanistan con la madre e il fratello, iniziando così un nuovo capitolo della sua vita in un rifugio per rifugiati a Buffalo, New York. La madre, professoressa di inglese, cercava di ricostruire la vita della famiglia dopo essere stata obbligata a lasciare il suo lavoro a causa dei Talebani. Ogni mattina, Sara controllava la bacheca del rifugio per scoprire se il loro nome appariva tra quelli dei rifugiati che avrebbero ottenuto un colloquio per l’asilo in Canada, un momento che si trasformò in una grande emozione quando finalmente lo trovò.

Sara non ricorda la sua infanzia a Kabul, affermando che la sua vita è realmente iniziata in Canada, dove ha vissuto in povertà con la madre, che lavorava più di tre lavori. In seguito, durante l’università, ha iniziato a collaborare con organizzazioni che supportano i rifugiati, approfondendo così la sua identità e il suo legame con le sue radici. Dopo un tirocinio in Afghanistan, dove ha contribuito a sviluppare un toolkit per rifugiati, è tornata a Kabul come assistente politico per il governo afghano, innamorandosi del paese e desiderando apportare un cambiamento.

Nonostante l’ottimismo, l’insicurezza era palpabile, con attacchi mortali che si verificavano quotidianamente. Dopo aver vissuto l’orrore di un attentato proprio nella sua strada, ha compreso l’importanza di una comunicazione migliore in situazioni di emergenza. Così ha creato Ehtesab, un’app mobile per garantire la sicurezza degli afgani attraverso avvisi tempestivi.

Attualmente, studiando all’Università di Oxford, Sara continua a utilizzare la tecnologia come strumento di cambiamento. La sua nuova iniziativa, Civaam, si concentra su percorsi clandestini per garantire assistenza sanitaria ed educativa in aree di crisi, mantenendo viva la speranza di un Afghanistan libero e sicuro per tutti.