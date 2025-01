Sarà una delle tre presentatrici

Michelle Hunziker sarà una delle conduttrici dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà in Svizzera, presso Basilea. A unirsi a lei sul palco ci saranno la musicista Sandra Studer e la comica Hazel Brugger. Il trio presenterà le semifinali, in programma martedì 13 e giovedì 15 maggio, e la finale di sabato 17 maggio. L’annuncio ufficiale della scelta è stato dato durante uno speciale organizzato dalla EBU con la televisione svizzera SRG SSR il 20 gennaio.

Le tre conduttrici sono state selezionate per rappresentare valori svizzeri come apertura, diversità, multilinguismo e senso di unione. Michelle Hunziker, originaria di Ostermundigen, ha 47 anni ed è molto popolare in Italia, ma è conosciuta anche in Svizzera e Germania. Sandra Studer, 55 anni, è una cantante che ha partecipato all’Eurovision nel 1991 con il nome d’arte Sandra Simó, piazzandosi al quinto posto. Oltre alla musica, ha esperienza come conduttrice e attrice e ha ricoperto diversi ruoli nell’Eurovision nel corso degli anni.

Hazel Brugger, la più giovane del gruppo con i suoi 31 anni, è una comica e presentatrice nata negli Stati Uniti e cresciuta vicino a Zurigo. Attualmente vive a Darmstadt, in Germania, dove ha ricevuto vari riconoscimenti professionali, tra cui un German Comedy Award e uno Swiss Comedy Award. La giuria del German Kleinkunstpreis l’ha definita “regina dell’arguzia”.