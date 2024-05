sarà talmente potente che OpenAi è già corsa ai ripari

Sono passate poche settimane dal lancio di GPT-4o ed OpenAI, tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, ha già annunciato che l’addestramento del nuovo LLM è recentemente iniziato. I riferimenti sono ovviamente a GPT-5, per cui lo sviluppo potrebbe richiedere dai nove mesi in su.

Tuttavia, come spiegato direttamente da OpenAI, oggi il consiglio di amministrazione ha formato un comitato per la sicurezza e la protezione che sarà guidato da Bret Taylor (presidente), Adam D’Angelo, Nicole Seligman e Sam Altman (CEO). Questo comitato avrà l’obiettivo di formulare raccomandazioni da rimandare all’intero consiglio d’amministrazione in materia di sicurezza e protezione dei progetti e delle operazioni di OpenAI.

“OpenAI ha recentemente iniziato ad addestrare il suo modello di prossima frontiera e prevediamo che i sistemi risultanti ci porteranno al livello successivo di capacità nel nostro percorso verso l’AGI. Sebbene siamo orgogliosi di costruire e rilasciare modelli leader del settore sia in termini di capacità che di sicurezza, accogliamo con favore un dibattito intenso in questo momento importante” si legge nella dichiarazione, dove si spiega che il Comitato per la Sicurezza e la Protezione dovrà valutare e sviluppare i passi che dovrà prendere OpenAI nei prossimi 90 giorni. “Al termine dei 90 giorni, il Comitato per la Sicurezza e la Protezione condividerà le proprie raccomandazioni con l’intero Consiglio. A seguito della revisione completa del Consiglio, OpenAI condividerà pubblicamente un aggiornamento sulle raccomandazioni adottate in modo coerente con la sicurezza” continua il post.