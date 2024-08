“Sarà sostituita da lei” Batosta per Vladimir Luxuria, deve dire addio all’Isola dei Famosi

Mancano ancora moltissimi mesi alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ma già si vocifera di un importante cambio di rotta nell’aria. Secondo le ultime indiscrezioni, Vladimir Luxuria potrebbe essere sostituita dall’inviata speciale dell’Isola nella conduzione dello show.

Ci riferiamo ovviamente a Elenoire Casalegno: ecco che cosa sappiamo.

L’Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria lascia il suo posto?

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata condotta da Vladimir Luxuria. Questa è stata la prima volta che Vladimir si è cimentata nella conduzione di un programma a lei molto familiare. In passato ha infatti vinto questo programma e vi ha anche preso parte in qualità di inviata speciale.

Per non parlare poi dell’anno scorso quando è stata scelta come opinionista ufficiale del programma insieme a Nicola Savino. Quest’anno, quindi, ha potuto cimentarsi in un ruolo tutto nuovo che però non sembra averle offerto tutto il successo desiderato.

L’ultima edizione del reality survivor non ha raggiunto i termini di share desiderati, motivo per cui è stato in parte considerato un fallimento. Mediaset sta quindi cercando di dare una nuova impronta al programma e questo potrebbe significare scegliere un altro conduttore.

Elenoire Casalegno verso la conduzione del programma?

Ovviamente le voci non sono ancora ufficiali, ma pare che Vladimir Luxuria potrebbe perdere il timone del programma che ha recentemente condotto. A prendere il suo posto l’inviata speciale dell’ultima edizione, Elenoire Casalegno, la quale è molto ferrata nella conduzione.

Secondo alcune voci di corridoio, Mediaset avrebbe già confermato la presenza della Casalegno alla conduzione dell’isola, ma per il momento lei non si sbilancia. Le uniche parole proferite da Elenoire riguardano la presenza di alcuni lavori in corso che, ovviamente, non dipendono da lei.

Per scoprire se sarà proprio lei a prendere il comando dell’Isola non possiamo far altro che attendere Aprile o Maggio del 2025, epoca televisiva in cui il tanto atteso programma riprenderà ad andare in onda. Ne vedremo delle belle!