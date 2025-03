“Sarà sempre Nadia” Carlo Verdone commosso ai funerali di Eleonora Giorgi: le sue parole

Carlo Verdone ha ricordato Eleonora Giorgi durante i suoi funerali, celebrando la dignità e il coraggio dell’attrice nella sua battaglia contro un tumore al pancreas, che l’ha portata alla morte a 71 anni. Il 5 marzo 2025, amici, colleghi e fan si sono riuniti per dare un ultimo saluto a Eleonora presso la Chiesa degli Artisti a Roma, un luogo significativo per il mondo del cinema. Verdone, amico e collega, ha condiviso momenti toccanti e ricordi preziosi dell’attrice, sottolineando l’impatto che ha avuto sia nel cinema che nella vita dei suoi cari.

All’uscita dalla chiesa, Verdone ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di Eleonora, descrivendo la giornata come “molto triste”, ma ha voluto mettere in risalto il suo esempio straordinario di dignità e amore. Ha ammirato il coraggio di Eleonora nel condividere la sua esperienza con la malattia, dando speranza e forza agli altri. Ha ricordato con affetto la decisione di mostrare una foto di Eleonora nel ruolo di Nadia, personaggio del film “Borotalco”, evidenziando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di lei.

I funerali si sono svolti il 5 marzo, dopo che Eleonora ha trascorso l’ultimo mese di vita in una clinica a Roma, circondata dall’affetto della famiglia. Durante la cerimonia, molti volti noti del mondo dello spettacolo, come Christian De Sica e Massimo Ghini, hanno reso omaggio alla sua memoria, condividendo storie e aneddoti che hanno messo in evidenza il suo talento unico e l’impatto profondo che ha avuto su chi l’ha conosciuta e amata.