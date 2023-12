Sara Ricci, la verità sulla storia con Beppe Convertini: “Se abbiamo finto?”

Sara Ricci ieri è stata ospite di Silvia Toffanin che l’ha invitata nel salotto di Verissimo. L’attrice ha così ripercorso la sua breve partecipazione al Grande Fratello e la lite con Beatrice Luzzi.

“La lite con la costumista? Ma dai, era tutto un gioco, ovviamente non ho recitato completamente, qualcosa di mio c’era. Ma Alfonso ha saputo interpretare bene queste mie follie. Quella del Grande Fratello è stata un’esperienza pazzesca, sono entrata perché Signorini mi ha stuzzicato. Se ne è valsa la pena? Ma sì, anche se ora c’è questa idea che sono un’antipatica diva e snob. Sono rimasta un po’ delusa dall’uscita, non puntavo a vincere, ma speravo di restare due mesi”.

E ancora:

“Stimo Beatrice, è una donna intelligente, ma dentro la Casa ha iniziato a provocarmi da subito. Mi chiamava indisciplinata, ingrata.. E quindi, dopo varie provocazioni, mi sono permessa di tirar fuori una cosa vecchia nostra. Ma questo perché lei, il giorno prima, mi aveva detto ‘non ti trovo migliorata, eri arida e ora sei ancora più arida’. Che è una cosa molto pesante da dire, a una donna e un’attrice. Beatrice mi ha accusato di essere tornata a lavoro troppo presto dopo la morte di mia madre, ma mia mamma è morta di venerdì e sono tornata sul set il martedì. Era un anno che ero abituata alla malattia di mia madre. Poi, ognuno, deve essere in pace con la propria coscienza. Una cosa personale e privata. Lei giudica. Si considera una donna libera, ma in realtà non è così libera, perché giudica completamente. Una persona libera lo annulla il giudizio”.