Sara Ricci: “Beatrice mi ha giudicata dopo la morte di mia madre”

Subito dopo aver saputo della morte del padre di Beatrice Luzzi, Sara Ricci ha fatto le sue condoglianze alla collega e le ha anche detto di volerle molto bene: “Purtroppo so cosa si prova. Sono in lacrime per quello che è successo, mi dispiace non esserci chiarite. Sai però che ti voglio bene“.

L’attrice adesso è tornata a parlare dalle pagine di Chi. Sara Ricci ha commentato il suo percorso al GF e nel farlo ha ricordato l’aneddoto secondo cui Beatrice non l’avrebbe sostituita sul set di Vivere dopo la morte della madre (storia mai confermata però dalla Luzzi). L’ex gieffina ha comunque speso delle parole carine per la collega, dicendo che le è dispiaciuto vedere la sua uscita.

“Ed è vero anche che in Casa me la prendevo comoda, volevo annoiarmi, ma non trovavo il tempo perché c’era sempre qualcosa da fare. Ma dirmi che ero “arida” mi sembrava troppo. Così, in puntata, mi è venuto in mente che Bea non mi aveva sostituita a Vivere quando ho perso mia mamma. Non solo, aveva anche giudicato il fatto che fossi tornata subito a lavorare dopo quattro giorni. Ma come? Mia mamma stava male da più di un anno, nessuno mi sostituiva, ho dimostrato di essere professionale.

Se le consiglierei di tornare. Credo che abbia preso questo progetto con molta passione, le piace la parte della “cattiva” che sta interpretando fin dal primo giorno, il Gf è casa sua, muove le pedine. Se tornasse non ci sarebbe nulla di male, glielo auguro.

Per noi questo è un lavoro. Anche un medico torna a lavorare dopo un lutto, non ci sarebbe nulla di male. Lo farebbe con la morte nel cuore, mostrerebbe un’altra parte di sé. E, poi, c’è una cosa di lei che mi ha commosso. Una volta, nella Casa, mi ha detto che il suo più grosso rammarico nella vita è stato quello di non portare a termine molte cose: nel lavoro, nei sentimenti. Perciò mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei”.