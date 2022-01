Sara Ricci intervistata da FanPage ha ricordato Paolo Calissano, suo compagno e amico della soap opera Vivere.

“Io e Paolo siamo nella stessa agenzia. Il nostro agente mi ha detto: “Paolo ce la voleva fare”, nel senso che sicuramente non si è voluto suicidare. Secondo me, si è trattato di un mix di farmaci che è risultato fatale, non voleva uccidersi. Aggiungo anche che a volte è molto difficile aiutare chi soffre di depressione. C’è chi mi ha scritto: “Tu dov’eri?”. È brutto da dire, ma non eravamo in contatto, cambiava numero di telefono continuamente, sui social non si trovava. Si voleva isolare”.