Sara Manfuso, Sonia Bruganelli l’attacca dopo la puntata e pubblica un video: “Ecco la donnina dai sani principi”

Sara Manfuso a Sonia Bruganelli non piace e mi sembra piuttosto palese. Nel corso delle puntate l’opinionista ha più volte punzecchiato la vippona e quando ieri l’ha accusata di aver fatto poco per Marco Bellavia lei ha minacciato di lasciare il gioco. Voleva farlo di notte, dopo la puntata, ma Alfonso Signorini è riuscito a farle cambiare idea.

“Tu sai la stima che ho per te Alfonso e per il format, ma io personalmente sulla lotta al bullismo e sulle discriminazioni non riesco a prendermi dei giudizi così violenti da un’opinionista”. – Ha dichiarato in diretta Sara Manfuso – “Quando dopo aver parlato con Marco ho detto ‘tiro i remi in barca’ non è stato per indifferenza, ma perché ho grandissimo rispetto di situazioni in cui comprendo che ci vuole un altro tipo di percorso. Senza voler fare diagnosi che non mi competono”.

Quando Alfonso Signorini l’ha però tranquillizzata dicendole che per lei non ci sarebbe stato alcun tipo di provvedimento, Sonia Bruganelli ha preso la parola.

“Ti ho tirato in ballo io Sara, questo perché non bisogna avere una laurea in psicologia per avvicinarsi alle persone. Sembra che con Marco tu ti sia lavata le mani. Tu sei dentro tutte le dinamiche. Io da te mi sarei aspettata che portassi più rispetto nei confronti di Marco”.

Sara Manfuso replica a Sonia Bruganelli

Accusa che Sara ha immediatamente rispedito al mittente.

“Questa accusa quando si incentra la propria vita contro le violenze di genere e la lotta al bullismo fa male. Io con Marco ho parlato tanto a lungo. Qua non abbiamo una funzione didattica l’una sugli altri. […] Il chiacchiericcio fa parte del gioco. Io non sono andata oltre con Marco perché era seria la situazione. E quando la situazione è seria non ci si improvvisa psicologi o educatori. Di certo non andavo vicino a lui dopo la nomination per prendermi le clip”.

Il confronto si è concluso così, ma nella notte Sonia Bruganelli ha pubblicato su Twitter un video di Sara Manfuso in cui dice ai suoi compagni: “Un nome andava fatto [durante le nomination, ndr] e allora ho fatto il nome di Marco dicendo ‘francamente non si è integrato, la Casa del GFVip non è un posto in cui curarsi’. Potente, eh!”

“Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…” il commento di Sonia.

Preparo i popcorn.