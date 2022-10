Sara Manfuso e Sonia Bruganelli non sono mai andate troppo d’accordo, anzi.

Nel corso della breve esperienza televisiva all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso è stata spesso attaccata da Sonia Bruganelli sia in tv, sia sui social. Attacchi e sfottò che hanno coinvolto anche suo marito, Andrea Romano, non rieletto in Parlamento dopo la vittoria di Giorgia Meloni.

Speriamo non la facciano uscire anche a lei 🤷‍♀️😅😅 — sonia bruganelli (@SBruganelli) September 26, 2022

Ma anche la notizia del ritiro e la battuta fatta su Marco Bellavia.

Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma… — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 5, 2022

Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione… https://t.co/9AeOSz38PZ — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022

Sara Manfuso scopre i tweet contro di lei scritti da Sonia Bruganelli: la reazione

Uscita dalla Casa e ritornata alla vita reale, l’ex vippona ha avuto modo di recuperare tutto e in una recente intervista radiofonica al programma Non Succederà Più condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha così commentato:

“Non si rende conto del posto in cui lavora, va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi. Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!”, riporta BlogTivvu.com.

Anche la scorsa settimana, ospite a Verissimo, la donna ha avuto modo di parlare della Bruganelli.