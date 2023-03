Sara Manfuso, panico allo spettacolo di Barbara d’Urso: “Momenti di paura, ma poi siamo tornati a ridere”

Sabato sera Barbara d’Urso (dopo il successo di Milano) ha portato il suo spettacolo teatrale ‘Taxi a Due Piazze’ in Toscana, a Montecatini Terme. Mille persone in platea al Teatro Verdi e tra loro anche un nota opinionista televisiva (che spesso è anche nei salotti di Carmelita), Sara Manfuso. Come tutti gli altri presenti in sala, anche Sara a pochi minuti dall’inizio dello spettacolo ha vissuto un ‘momento choc’, quando in Teatro ha iniziato a suonare un’allarme e si sono anche accese le luci di emergenza. Durante una chiacchierata con noi di Biccy la Manfuso ha raccontato quello che è accaduto a Montecatini.

“Abbiamo vissuto un weekend da cardiopalma, il sabato sera a Montecatini Terme, con taxi a Due Piazze di Barbara d’Urso, il panico a pochi minuti dall’inizio della messa in scena. Allarme che scatta, sirene, luci che lampeggiano. E tutto questo non per qualche istante, ma per quella che sembrava essere un’eternità. La sala era gremita, la gente che si guarda in faccia con fare interrogativo per dirsi ‘ma adesso che facciamo, scappiamo o restiamo qui?’. E non per senso di irresponsabilità, ma per una strana e inspiegabile magia che si è venuta a creare – perché già a qualche minuto dall’inizio ridevamo come pazzi perché la commedia è davvero esilarante – si è rimasti tutti quanti seduti, così come gli attori hanno continuato ad interpretare il loro ruolo in commedia.

Tutto è andato bene, siamo stati molto fortunati, certamente poteva andare in modo diverso, però siamo qui a poterne parlare, il panico lo abbiamo vissuto, abbiamo anche riso tanto per fortuna. – ha continuato Sara Manfuso – In ogni caso è stata una serata degna di una busta choc della d’Urso. E con questo buona settimana, sperando che il cuore batta un po’ di meno o almeno batta per cose diverse e non per la paura e la preoccupazione, baci a tutti”.