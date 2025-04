Sarà madre a 40 anni

Federica Masolin ha annunciato la sua gravidanza durante “Stasera c’è Cattelan”, rivelando di aspettare una bambina di nome Nina, prevista per settembre-ottobre 2025. L’annuncio, avvenuto il 1 aprile su Rai2, ha suscitato entusiasmo tra il pubblico e i colleghi della giornalista sportiva, che ha condiviso congratulazioni sui social. La Masolin, che il 7 maggio compirà 40 anni, ha costruito una carriera di successo come reporter per Sky Sport, con un focus sulla Formula 1 e come volto della Champions League.

Non sono state fornite informazioni specifiche sulla data del parto, ma la gravidanza rappresenta una nuova fase significativa nella vita di Federica, dopo anni di impegni lavorativi e viaggi. Questo momento è visto come un inizio che la guiderà verso l’esperienza della maternità, un cambiamento di notevole importanza.

Per quanto riguarda la vita privata, Federica ha sempre mantenuto un profilo riservato, condividendo poche informazioni sulla sua relazione attuale. Sono rare le immagini che la ritraggono con il fidanzato, noto per essere lontano dal mondo della televisione. In passato, Masolin ha avuto una relazione con il collega Peppe Di Stefano, reporter di Sky Sport. La sua discrezione è ammirata, poiché riesce a mantenere separate vita professionale e privata, dedicandosi con passione ad entrambe. La gravidanza, tuttavia, potrebbe portarla a valutare una maggiore condivisione della sua vita familiare con il pubblico, una decisione che spetterà solo a lei.