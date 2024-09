“Sarà lei a prendere il posto di Raimondo Todaro” Chi è la nuova insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi

Deborah Lettieri è stata ufficialmente annunciata come la nuova insegnante di danza per la prossima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, il talent show più seguito in Italia. Davide Maggio ha rivelato che la stagione 2024/2025 inizierà il 29 settembre, portando con sé diverse novità, tra cui il cambio di cattedra nella danza, dopo che Raimondo Todaro ha deciso di lasciare il programma.

Todaro ha condiviso la sua gratitudine per i tre anni trascorsi ad “Amici”, definendoli “meravigliosi” sia a livello professionale che personale. La sua decisione di lasciare, ha spiegato, è principalmente legata a motivi familiari, in particolare alla figlia Jasmine, che ha iniziato le scuole medie. Nonostante le voci di dissapori con Alessandra Celentano, Todaro ha preferito non entrare nei dettagli, sottolineando la bellezza dell’esperienza.

Con l’uscita di Todaro, si apre un nuovo capitolo che porterà Deborah Lettieri al suo posto. Lettieri è nota per la sua esperienza come ballerina nel rinomato Crazy Horse di Parigi ed è l’unica ballerina italiana a far parte di questo prestigioso locale. Ha anche ricoperto il ruolo di giurata nel talent “Dance Dance Dance” su Fox Life, portando con sé un bagaglio di esperienza e professionalità.

L’arrivo di Lettieri nella squadra di insegnanti di “Amici” è già fonte di entusiasmo, promettendo un mix di grinta e rigore. Luca Tommasini, ex giudice del programma, ha commentato con ironia l’arrivo di Lettieri, affermando “Finalmente è arrivata una più stronza di me!” Questo lascia intendere che la nuova insegnante porterà un’energia forte e rigorosa al programma, arricchendolo con la sua eleganza e raffinatezza.

In questa nuova edizione, gli spettatori possono aspettarsi un mix di emozioni, sfide e colpi di scena. La freschezza ed esperienza del nuovo corpo insegnante potrebbero rendere ancora più avvincente la competizione per il titolo di vincitore, continuando a far di “Amici” una delle trasmissioni più amate in Italia. Gli appassionati attendono con ansia di scoprire come si evolverà la stagione e quali sorprese porterà.