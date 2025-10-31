Sara Lazzaro: il compleanno e la scelta di congelare gli ovuli

Sara Lazzaro ha recentemente compiuto 40 anni e riflette su come vive questa fase della sua vita. Non si sente mai realmente in sintonia con la sua età, affermando di aver sempre avuto la sensazione di essere “fuori tempo”. Ricorda che a trent’anni è stata scelta per interpretare Maria di Nazareth, nonostante il suo ruolo richiedesse un’età inferiore.

Parlando delle aspettative sociali, Lazzaro spiega di non conformarsi facilmente, paragonandosi a un salmone che risale la corrente. Per quanto riguarda la sua vita personale, è stata in una relazione per sei anni con un uomo più giovane, con il quale aveva piani importanti, tra cui avere figli. Sul set, spesso ricopre il ruolo di madre; tuttavia, sottolinea di voler assolutamente diventare mamma, ma solo con la persona giusta. Ha deciso di congelare i suoi ovuli, considerando questa scelta un regalo prezioso per il futuro.

Lazzaro vuole che le donne si allontanino dalle pressioni sociali relative a coppie e figli. Riflessione personale, si chiede se anche i suoi colleghi uomini siano soggetti a simili pressioni in relazione alla paternità. Riguardo alla maternità, evidenzia le difficoltà che le donne del mondo dello spettacolo affrontano, in particolare per la mancanza di tutele adeguate in Italia.

Infine, definisce l’amore come qualcosa che completa la persona, non necessariamente legato a una relazione romantica, ma anche alla famiglia o agli amici. Lazzaro afferma di volersi bene, riconoscendo l’importanza di dire “no” e dedicare tempo a se stessa.