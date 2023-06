sarà il suo ultimo Festival

Sanremo 2024 sarà l’ultimo Festival della canzone italiana per Amadeus: lo ha annunciato il direttore artistico.

Amadeus si prepara a calare il pokerissimo. Dopo quattro Sanremo dai risultati strabilianti, nonostante le difficoltà immani che ha dovuto affrontare, il direttore artistico e presentatore è pronto a giocarsi la carta del quinto Festival. Lo farà, senza ombra di dubbio, nonostante qualcuno avesse paventato nelle scorse settimane un suo possibile passo indietro. Sarà ancora lui al timone della kermesse. Ma per l’ultima volta. E stavolta per davvero.

Amadeus lascia Sanremo dopo il 2024

Il suo contratto per Sanremo scadrà dopo l’edizione 2024 e non ci sono più margini per il rinnovo. Amadeus ha deciso di fermarsi qui. Lo ha assicurato per la prima volta, senza troppi giri di parole, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, mettendo a tacere numerose voci che si erano sparse nelle scorse settimane sul suo conto.

Amadeus

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival“, ha dichiarato il presentatore, aggiungendo che cinque di seguito sono tanti, e che per lui aver eguagliato Baudo e Bongiorno con questo risultato è già un onore. Magari se gli verrà chiesto di rifarlo più avanti, tra qualche anno, potrebbe anche accettare. Per ora sente però il bisogno di fermarsi, di staccare la spina da un tritacarne che dà grande prestigio, molto denaro, ma consuma anche la più piccola stilla di energia.

Chi sostituirà Amadeus?

Nel corso dell’intervista il conduttore non si è ovviamente sbilanciato sul Festival, affermando ad esempio che il numero dei Big in gara lo deciderà la bellezza delle canzoni, e non lui in maniera arbitraria. Se i 28 di questa edizione sono sembrati troppi, però, la possibilità che possano essere di meno esiste. Nel regolamento di Sanremo Giovani è stato infatti tagliato il numero dei ragazzi che vinceranno un posto tra i Big: si tornerà a tre, dopo che lo scorso anno ne erano stati promossi addirittura sei.

E per quanto riguarda il suo erede? Difficile capire chi potrà prendere il timone di Sanremo, una volta che Ama avrà lasciato il proprio posto. Se nelle ultime settimane abbiamo avuto l’autocandidatura di Elettra Lamborghini, è più facile che la Rai si affidi a un proprio uomo, come magari un Alessandro Cattelan, lo scorso anno conduttore dell’Eurovision e da sempre personaggio vicino al mondo della musica. Oppure potrebbe rischiare il tutto per tutto dando una possibilità a Morgan, che da anni si sta prodigando per ottenere questo onore. Considerando il vento politico che lo spinge negli ultimi tempi, verrebbe da chiedersi: se non ora, quando?