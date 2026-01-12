Sara Gaudenzi accetta Simone Bonaccorsi a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, trasmesso su Canale 5, Sara Gaudenzi ha accettato il corteggiamento di Simone Bonaccorsi. Nel corso delle ultime puntate, Simone Bonaccorsi si è esposto con Sara Gaudenzi, raggiungendola in studio per parlare di Cristiana Anania e poi ammettendo di trovarla interessante e volerla corteggiare.

Alla corte di Cristiana Anania era approdato Simone Bonaccorsi, modello già conosciuto di Mediaset, che ha attirato l’attenzione della tronista siciliana. Tuttavia, Cristiana Anania ha perso interesse in lui e si è concentrata su Ernesto Passaro e Federico Cotugno, mentre Simone si è avvicinato a Sara Gaudenzi, durante lo stop per un ballo al centro studio, per parlare della situazione che si era creata tra lui e la collega siciliana.

Sara, invece di sentirsi messa in guardia dalle insinuazioni di Cristiana Anania, ha accettato di tenerlo alla sua corte e ha commentato: “Simone si avvicina e mi sono trovata spaesata, ho espresso il mio pensiero senza pormi altre domande. Ho dato delle risposte quasi a consolarlo, poi dopo la puntata mi sono chiesta se fosse un modo per avere un confronto con me. Io, come ho detto, penso che esteticamente sia un bellissimo ragazzo, l’ho pensato dal primo giorno che è sceso per Cristiana. Non l’ho mai visto esporsi, le rare volte che ha parlato non ha mostrato un fastidio nel vedere la ragazza che ti piace baciare altri. Lui ha detto che avrebbe piacere di conoscermi, io non mi sono mai fermata alle prime impressioni e quindi perché non conoscerlo”.

Ha confidato di averlo sempre trovato un ragazzo molto attraente e di non volersi far influenzare dai giudizi esterni. La tronista romana ha approfittato per lanciare anche una frecciatina ai suoi corteggiatori, dichiarando che le sue scelte non saranno mai influenzate dalle loro possibili reazioni, e sono loro che si devono ricordare di corteggiarla, non il contrario. Gaudenzi ha confidato di fare passi avanti o indietro con loro quando sente che sia giusto farlo, ma non vede altrettanto trasporto e ha invitato i suoi corteggiatori ad iniziare a farle capire quanto ci tengono a lei.