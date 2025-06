Sara Errani: Verso il Padel a Roma tra Tennis e Futuro

Sara Errani, campionessa a Parigi nel doppio femminile e misto, ha espresso il suo desiderio di continuare a giocare a tennis dopo i recenti successi. In un punto stampa al Foro Italico, dove parteciperà al Major Premier Padel, ha ricevuto una wild card per l’evento e ha sottolineato la differenza fisica tra singolo e doppio.

Commentando la finale persa da Jannik Sinner, Errani ha detto che è un grande peccato, specialmente perdere con un match point a favore. Riguardo a Wimbledon, ha confermato la sua intenzione di giocare il doppio con Jasmine Paolini e il doppio misto con Vavassori, ritenendo utile la preparazione sull’erba sintetica a Roma.

Errani ha affermato di sentirsi bene e di essere mentalmente pronta per il torneo di Padel. Si è detta abituata al passaggio tra superfici, avendo allenamenti regolari in Spagna. A Roma giocherà con Giulia Dal Pozzo, descrivendola come una persona tranquilla e una talentuosa sportiva.

La decisione di partecipare al torneo di Roma è emersa durante una conversazione con Luigi Carraro, presidente della FIP. Errani ha riconosciuto che la parete è una delle sfide maggiori nel Padel e si è mostrata interessata a entrare nel circuito con maggiore frequenza.

Ha dichiarato che i recenti successi nel tennis sono fonte di gioia e tranquillità, evidenziando come il Padel possa contribuire al suo allenamento fisico. Infine, ha auspicato un futuro per il Padel alle Olimpiadi, sottolineando la crescita di questo sport.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com