Sara Di Vaira contro Selvaggia: “Non mi fido, ecco cosa fa”

Il mese scorso Selvaggia Lucarelli è stata colpita da un lutto ed ha rivelato che l’unica a non averle fatto le condoglianze è stata Sara Di Vaira: “Lei in diretta mi dà lezioni di educazione e mi dice che mi deve stare bene prendermi della scimmia da Mariotto. Intanto è l’unica del cast di Ballando con le Stelle a non avermi fatto le condoglianze, sì è stata l’unica, perché anche Simone e Rossella me le hanno fatte e sono stati molto gentili“.

Sara Di Vaira: “Io di lei non mi fido, registra le chiamate”.

Ieri Sara Di Vaira è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un’Altro Giorno ed ha spiegato come mai non chiama mai Selvaggia. La ballerina ha detto di non fidarsi della Lucarelli.

“Se io chiamerei mai Selvaggia? Ma come faccio io a telefonarle se poi lei mi registra? Io non la chiamo! nel momento in cui io mi confronto voglio essere libera. Io con gli altri giudici ho sempre discusso e mi sono sempre confrontata in 13 anni. Certe volte il confronto è stato anche duro a essere sincera. Ma resta un confronto tra noi, non usando i social e pubblicando usando altri mezzi. Nel momento in cui io ti chiamo tu cosa fai? Lei ha detto chiaramente che ha registrato una chiamata! Ma io non ti chiamerò mai, perché non mi fido. Io non mi fido di una persona così. Non saluta nemmeno, no ed è la verità”.

Anche Carolyn Smith è intervenuta: “Io la saluto e certe volte va a dritto e non parla. Mi ha ignorato in alcuni casi eppure non sono mai stata cattiva con lei. Una volta ho anche detto ai tecnici di sistemare la sua sedia per paura cadesse. Se questa è cattiveria io non so cosa pensare“.