Sara Centelleghe: Messaggi Inquietanti con l’Amica Prima dell’Omicidio

L’omicidio di Sara Centelleghe, una ragazza di 18 anni uccisa a Costa Volpino, porta alla luce numerosi interrogativi, in particolare riguardo al movente. La giovane è stata assassinata con delle forbici nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, e il suo amico di 17 anni, presente la sera dell’omicidio, ha scambiato messaggi e telefonate con il killer, Jashan Deep Badhan, un vicino di casa di 19 anni. Si è appreso che poco prima del crimine i due si erano dati appuntamento, ma il motivo di questo incontro rimane oscuro.

Sul piano investigativo, le forze dell’ordine stanno ricostruendo gli eventi che hanno preceduto il delitto, in particolare i movimenti della 17enne e di Badhan. Le chat tra i due indicano che ci sono stati tentativi di incontrarsi, ma la ragazza aveva inizialmente rifiutato un invito di Badhan a trascorrere la serata insieme. Nonostante questa interazione, il killer ha potuto entrare nell’appartamento di Sara, sapendo che la madre della vittima era in uscita.

Le dinamiche esatte di quell’ora sono complicate. Badhan ha scelto di accedere all’appartamento di Sara passando per i garage, evitando di incontrare l’amica. Una volta dentro, ha aggredito Sara, colpendola prima a pugni e poi con le forbici, procurandole ferite mortali. Dopo l’omicidio, è tornato a casa seguendo lo stesso percorso. Non è chiaro perché Badhan abbia preso di mira Sara, poiché afferma di non conoscerla bene.

L’interrogatorio di Badhan ha rivelato la sua confusione riguardo all’atto violento, affermando di non comprendere le motivazioni alla base del suo comportamento. Il suo avvocato riferisce che, inizialmente partita come una colluttazione, la situazione gli sia sfuggita di mano, portandolo a compiere il gesto estremo. Badhan ha mostrato segni di profondo pentimento e si è sentito sopraffatto dalla situazione, tanto da essere stato ricoverato in ospedale per problemi psicologici e per prevenire tentativi di autolesionismo. Le indagini continuano per ottenere ulteriori chiarimenti su quanto accaduto e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.